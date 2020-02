Chord Gitar Sayang 2 Nella Kharisma, Video Klip YouTube Lagu Dangdut Koplo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar Sayang 2 yang dinyanyikan Nella Kharisma.

INTRO : C G Am Em F G Am

Am G

Cobo rungoknoo . .

Am

Tembang kangenku iki

F G

Dewi asmoro tulung omongno

Am

Aku isih ngenteni

Am G

Ombak segoro . .

Am

Kok sajak ngelengake