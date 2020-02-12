Chord Gitar

Chord Gitar Yowes Modaro Aftershine feat Damara.de, Video Klip YouTube Lagu Dangdut Koplo

Berikut, kunci gitar atau chord gitar Yowes Modaro yang dinyanyikan Aftershine feat Damara.de. Simak, lirik lagu dan Video Klip YouTube Yowes Modaro.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar Yowes Modaro yang dinyanyikan Aftershine feat Damara.de.

Simak juga, lirik lagu dan Video Klip YouTube Yowes Modaro.

Berikut, lirik lagu dan chord gitar Yowes Modaro.

Intro : F G Em Am Dm G C

               F
rino ing wayah wengi

G                   
  aku eling kowe

    C            G/B
sek mbiyen ngancani

Am                     Dm
 susah seneng dilakoni bebarengan

         G                   C
tanpo terpikirkan akhire bubaran..

Int. F G C

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Tags
chord gitar
kunci gitar
Yowes Modaro
Aftershine
lirik lagu
Video Klip
YouTube
Tribunlampung.co.id
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung
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