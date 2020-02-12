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Chord Gitar Yowes Modaro Aftershine feat Damara.de, Video Klip YouTube Lagu Dangdut Koplo
Berikut, kunci gitar atau chord gitar Yowes Modaro yang dinyanyikan Aftershine feat Damara.de. Simak, lirik lagu dan Video Klip YouTube Yowes Modaro.
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Berikut, kunci gitar atau chord gitar Yowes Modaro yang dinyanyikan Aftershine feat Damara.de.
Simak juga, lirik lagu dan Video Klip YouTube Yowes Modaro.
Berikut, lirik lagu dan chord gitar Yowes Modaro.
Intro : F G Em Am Dm G C
F
rino ing wayah wengi
G
aku eling kowe
C G/B
sek mbiyen ngancani
Am Dm
susah seneng dilakoni bebarengan
G C
tanpo terpikirkan akhire bubaran..
Int. F G C
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Editor: Ridwan Hardiansyah
Sumber: Tribun Lampung