Download Lagu Going Crazy Treasure MP3, Lirik dan Video Klip Going Crazy Lagu Korea Terbaru 2020

Video performance Going Crazy dirilis pada 30 Januari 2020 dan langsung menjadi trending topic di YouTube Tanah Air.

Lirik lagu Going Crazy menceritakan tentang kehidupan sepasang kekasih yang dimabuk asmara.

Video performance Going Crazy dirilis pada 30 Januari 2020 dan langsung menjadi trending topic di YouTube Tanah Air.

Lirik lagu Going Crazy menceritakan tentang kehidupan sepasang kekasih yang dimabuk asmara.

Berikut lirik Going Crazy - Treasure

Oneuldo nan neoreul barabogo isseo

Neul daedap eomneun neoreul bulleobwa

Hajiman neoui du nunen naman eomneun geot gata (I'm not crazy)

I'm going crazy (roll, action)

Gamjeongi moribi dwaesseo

Yeongiramyeon igeoseun mesodeu

Hajiman hyeonsireun saeroeun neukkimi neukkimi

Call me freaky freaky boy

Bebekkoin uri body (I'm not crazy)

Wae nan neoege dagagalsurok

Neon nae gyeoteseo meoreojineunji

Nan neoui gyeote hansang sumeul swigo sipeunde

Neon naui mameul moreuni

Michyeogane naneun michyeogane

Michyeogane nege michyeogane

Nan neoege ppajeoisseo

Neol saranghago isseo (I'm not crazy)

This must be crazy love

This must be crazy love

Honjamanui sarangeun hagi sileo

This is crazy love (I'm going crazy)

Boijido anneun neowa nan mildangeul hago isseo

Gyesok japil deut mal deut namgigo ganeun hyanggiga neomuna jiteo

Nan michin deusi chumeul chumyeo ni ireumeul wichyeo

24/7 A day gomin maeil hae nae meoritsok gyesok maemdora Crazy