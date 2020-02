Reaksi Melly Goeslaw Lagunya Dipakai Pesohor Amerika dalam Aplikasi TikTok

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Demam TikTok rupanya bukan lagi dirasakan masyarakat Indonesia, tetapi telah merambah ke kancah internasional.

Hal itu terlihat dalam unggahan video Instagram penyanyi Melly Goeslaw, @melly_goeslaw.

Dalam unggahannya, Melly memperlihatkan aktor Terry Crews dan komedian Howoe Mandel tengah bermain TikTok.

Keduanya terlihat berjoget asyik yang menggunakan latar lagu yang berjudul "Bagaikan Langit" milik Potret.

Dalam keterangan video, Melly menuliskan ucapan rasa hormat lagu "Bagaikan Langit" itu bisa terdengar sampai luar negeri.

"I was surprised and honour when i saw @terrtcrews and @howiemandel playing my POTRET band song on TikTok," tulis Melly seperti dikutip Kompas.com, Minggu (16/2/2020).

Tak lupa, Melly mengatakan bahwa penampilan keduanya sangat menarik dan menghibur.

"Thank you guys.... it's very entertaining," tulis Melly melanjutkan.

Diketahui, lagu "Bagaikan Langit" dibawakan oleh Melly Goeslaw yang merupakan vokalis dari grup band Potret.

Pada unggahannya yang lain, Melly Goeslaw juga membagikan video di mana para pebasket NBA tengah bermain TikTok yang juga menggunakan lagu "Bagaikan Langit".

"NBA all star moment along with #bagikanlangitsong # tiktok," tulis Melly Goeslaw.

(Kompas.com)

