VIDEO Gisel Sampaikan Duka Cita untuk BCL

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Hari ini, Selasa (18/2/2020), dunia hiburan tanah air berduka. Ashraf Sinclair, suami Bunga Citra Lestari (BCL), meninggal dunia.

Asfraf Sinclair meninggal dunia diduga akibat serangan jantung.

Kejadian ini seakan mengingatkan banyak orang, termasuk penyanyi Gisella Anastasia alias Gisel bahwa tidak ada seorangpun yang akan tahu apa yang akan terjadi esok hari.

Oleh sebab itu, Gisella mengunggah sebuah foto hitam putih dirinya, disertai keterangan tentang bagaimana orang harus menjalani kehidupan mereka sebaik-baiknya.

"Note to myself: That is why we have to live life to the fullest. Karna ternyata kita bener bener ga tau tentang hari esok..," tulis Gisel di akun @gisel_la, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (18/2/2020).

Dari catatannya tersebut, Gisel mengatakan bahwa orang bisa berencana apapun, namun rencana Tuhan yang menentukan.

"Waktu Tuhan pasti yg terbaik walau kadang tak mudah dimengerti, yes itu benar. Oleh karna itu ternyata penting untuk bisa menjadi yg terbaik disetiap kesempatan," tulisnya lagi.

Kemudian, menjadikan diri sendiri sebagai yang terbaik dalam versinya masing-masing, mensyukuri dan memaafkan satu sama lain.

"Bangkit dari keterpurukan, memaafkan diri sendiri untuk semua langkah dan keputusan yg dibuat atas ketidak tahuan, memaafkan orang lain yg sengaja atau tidak telah menyakiti. Bersyukur, berdamai dengan semua hal," tulis Gisel kembali.

Tak Lupa, Gisel mengaku bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk hidup dan mendapatkan banyak kemudahan dalam menjalaninya.

Sementara dalam Instagram Story-nya, Gisella juga mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya Ashraf Sinclair.

"Turut berduka cita sedalam-dalamnya ka unge @bclsinclair..

Semoga selalu diberi kekuatan dan keikhlasan untukmu, Noah dan keluarga. Rest in Peace papa Noah, tugasmu sudah selesai..selamat jalan," tulis Gisel disertai foto berwarna hitam putih mendiang Ashraf Sinclair dan BCL.

