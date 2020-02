VIDEO Ziva Magnolya Tereliminasi dari Top 3 Indonesian Idol, Jago Nyanyi Sejak Kecil

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video YouTube Ziva Magnolya tereliminasi dari perhelatan Indonesian Idol malam tadi (17/2/2020).

Meski harus tersingkir, penampilan Ziva sangat memukau para juri.

Ia membawakan lagu milik Agnez Mo yang berjudul Matahariku.

Bahkan beberapa juri sampai terkesima dengan suara emas gadis cantik ini.

Ziva berhasil membawakan lagu Matahariku dengan ciri khasnya sendiri.

Namun siapa sangka kontestan Indonesian Idol Top 3 ini telah melalui perjalanan karier yang cukup panjang.

Tonton juga video YouTube lainnya di bawah ini.

Dikutip TribunStyle.com dari Youtube Indonesian Idol, ayah Ziva mengatakan bahwa putrinya telah pandai bernyanyi sejak usia empat tahun.

Di usia yang terbilang sangat muda tersebut, Ziva dapat menyanyikan lagu You Reise Me Up dengan gayanya sendiri.

Berikut TribunStyle.com rangkum 5 fakta menarik Ziva Magnolya dari berbagai sumber: