Download BCL ft Ariel Menghapus Jejakmu, Lagu MP3 dan Video Terbaru Bunga Citra Lestari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Menghapus Jejakmu BCL dan Ariel MP3 dan video klip. Bunga Citra Lestari bersama Ariel menyanyikan lagu baru Menghapus jejakmu dan mempostingnya di YouTube.

BCL mengatakan, kerja sama membawakan lagu Menghapus Jejakmu sebenarnya terjadi sejak tahun lalu.

"Tahun lalu, di salah satu vlog, aku dan Ariel NOAH sempet bahas tentang lagu 'Menghapus Jejakmu' yang awalnya mau dikasih Ariel buat aku," kata BCL di akun YouTube-nya.

Menurut BCL, peluncuran lagu Menghapus Jejakmu sempat tertunda hingga akhirnya baru dibuat tahun ini.

"Dimulai dari workshop di tahun 2019, walau sempat tertunda, akhirnya sekarang di 2020 project lagu 'Menghapus Jejakmu' kolaborasi aku dan Ariel NOAH yang udah kalian tunggu-tunggu selesai juga!" tulis BCL.

Menghapus Jejakmu BCL Ariel Noah Chord Gitar dan Lirik Lagu