Sampaikan Ucapan Terima Kasih, Aishah Sinclair: Satu yang Pasti, Ashraf Dicintai Luar Biasa

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Adik kandung aktor Ashraf Sinclair, Aishah Jennifer Sinclair, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan mendiang kakaknya itu.

Melalui akun Instagram-nya, @aishahjennifer, yang dikutip Kompas.com, Kamis (20/2/2020), Aishah mengunggah foto Pemakaman suami Bunga Citra Lestari (BCL), Ashraf Sinclair, dari kejauhan.

Aishah mengatakan, dukungan dari banyak orang telah menguatkan dia dan keluarga.

"Final resting place. Thank you so much to everyone who reached out, called, flew all the way," tulis Aishah.

"This has been one of the toughest days my family has ever gone through, your love and support means a lot to us," sambungnya.

Banyaknya doa dan dukungan yang ditujukan untuk Ashraf dan keluarga membuat Aishah menyadari betapa kakaknya sangat dicintai banyak orang.

"And proved that one thing is for sure, Ashraf was loved. Tremendously," lanjutnya.

Adapun aktor Ashraf Sinclair meninggal dunia akibat serangan jantung pada Selasa (18/2/2020) sekira pukul 04.51 WIB.

Ashraf sempat dilarikan ke Rumah Sakit MMC, Jakarta Selatan.

Namun, nyawa suami penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) itu tak tertolong. Pada hari yang sama, Ashraf Sinclair dimakamkan di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat.