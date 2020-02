Kesayanganku Chord Kunci Gitar, Download MP3 Al Ghazali ft Chelsea Shania OST Samudra Cinta

Kesayanganku chord kunci gitar dan lirik lagu - Al Ghazali feat Chelsea Shania OST Samudra Cinta:

Intro : C G Am Em

F C Am G



C G

dengarlah cinta

Am Em

hatiku remuk redam

F C

jika tak ada kamu

Am G

menemani aku



C G

dengarlah cinta

Am Em

ku memanggil namamu

F C

di setiap malamku

Am G

ku memikirkan kamu



#)

Am F

aku sepi, sepi, sepi, sepi

G C

jika tak ada kamu

Am F

aku mati, mati, mati, mati

E Am

jika engkau pergi



Reff :

Am F

dengarlah kesayanganku

G C

jangan tinggalkan aku

F G C E

tak mampu.. jika ku tanpamu uuhu



Am F

dengarlah kesayanganku

G C

hidup matiku untukmu

F Dm G

ku mohon.. pertahankan aku



C G

dengarlah cinta

Am Em

hatiku remuk redam

F C

jika tak ada kamu

Am G

menemani aku



C G

dengarlah cinta

Am Em

ku memanggil namamu

F C

di setiap malamku

Am G

ku memikirkan kamu



Musik : Am F G C -G

F..G



#)

Am F

aku sepi, sepi, sepi, sepi

G C

jika tak ada kamu

Am F

aku mati, mati, mati, mati

E Am

jika engkau pergi



Reff :

Am F

dengarlah kesayanganku

G C

jangan tinggalkan aku

F G C E

tak mampu.. jika ku tanpamu hu woo



Am F

dengarlah kesayanganku

G C

hidup matiku untukmu

F Dm G

ku mohon.. pertahankan aku

Am F

dengarlah kesayanganku

G C

jangan tinggalkan aku

F G C E

tak mampu.. jika ku tanpamu hu woo

Am F

dengarlah kesayanganku

G C

hidup matiku untukmu

F Dm G

ku mohon.. pertahankan aku



Am F

dengarlah kesayanganku

G C

hidup matiku untukmu

Download MP3 Kesayanganku Al Ghazali feat Chelsea Shania

Download Lagu Kesayanganku MP3 via Spotify

download lagu Kesayanganku MP3 di sini

Spotify memberikan pilihan bagi penggunanya untuk berlangganan secara gratis maupun berbayar.

Untuk mendapatkan fitur download, pengguna spotify harus beralih ke premium atau berbayar.

Untuk premium, berikut harga berlangganan

Harga berlangganan selama 3 bulan seharga Rp 49.900.

Adapun, harga berlangganan setelahnya hanya Rp 49.990/bulan.