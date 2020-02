Download Lagu Cinta Sejati BCL MP3 dan Video, Chord Kunci Gitar Cinta Sejati OST Habibie & Ainun

Chord kunci gitar Cinta Sejati BCL (Bunga Citra Lestari).

Download lagu Cinta Sejati MP3 BCL OST Habibie & Ainun.

Link download: Cinta Sejati BCL

Video Cinta Sejati BCL Ost Habibie & Ainun tayang di YouTube.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Cinta Sejati BCL Ost Habibie & Ainun:

Am

Manakala hati menggeliat

Dm

Mengusik renungan

G

Mengulang kenangan

F C E

Saat cinta menemui cinta

Am

Suara sang malam dan

Dm

Siang seakan berlagu

G

Dapat aku dengar

F C

Rindumu memanggil namaku

Dm E Am G

Saat aku tak lagi di sisimu

Dm G

Ku tunggu kau di keabadian

Am

Aku tak pernah pergi

Dm

Selalu ada di hatimu

G

Kau tak pernah jauh,

C E

Selalu ada di dalam hatiku

Am

Sukmaku berteriak

Dm

Menegaskan ku cinta padamu

G

Terima kasih pada

C

Maha cinta menyatukan kita

[verse]

Dm E Am G

Saat aku tak lagi di sisimu

Dm G

Ku tunggu kau di keabadian