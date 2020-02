Kodim 0410/KBL Mendukung Perlombaan Five Scout Competition Olympic for Festival and Education

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Kodim 0410/KBL ikut mendukung dan berpartisipasi pada perlombaan Five Scout Competition Olympic for Festival and Education (Five’s Coffee) OSIS SMA 5 Bandar Lampung jl.Sukarno-Hatta kelurahan Way dadi kecamatan Sukarame Bandar Lampung dengan melibatkan personilnya sebagai juri pada kegiatan tersebut, Sabtu (22/2/2020).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Winarti, Kepala SMA Negeri 5 Bandar Lampung Hendra Putra, Ketua Kwarda Provinsi Lampung, Ketua Kwarcab Bandar Lampung, Camat Sukarame yang diwakili oleh lurah Waydady Baru, Danramil 04/TKT diwakili oleh Sertu Yusron, dan Kapolsek Sukarame diwakili oleh Aiptu Suro.

“Tujuan dalam lomba ini untuk mempererat persahabatan antar sekolah dan menumbuhkan sikap disiplin terhadap anak didik,” ujar kata Sertu Yusron. (*)