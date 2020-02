Viral Video Warga Gotong Jenazah di Tengah Banjir Jakarta 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Warga di Perumahan Aneka Elok, Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, terpaksa gotong jenazah di tengah banjir Jakarta.

Hujan lebat mengakibatkan banjir di perumahan tersebut setinggi 30cm hingga 50cm.

Jenazah yang digotong warga menggunakan keranda itu diunggah oleh akun Twitter Koleksi Senna

@AnndySenna, Minggu (23/2/2020) pukul 08.26 WIB.

Tampak kurang lebih 10 orang menggotong jenazah keranda yang dibalut kain warna hijau.

Mereka menerabas banjir dengan ketinggian kurang lebih 50cm.

Berikut unggahan warga menggotong jenazah di tengah-tengah banjir itu :

Koleksi Senna

@AnndySenna



Prosesi pemakaman warga yang meninggal sedikit terhambat karena banjir, 23 Februari 2020 di Perumahan Aneka Elok , Penggilingan Cakung Jakarta Timur.

@infojakarta



@NTMCLantasPolri



@TMCPoldaMetro

#BanjirJakarta #BanjirJakarta2020 #banjir23februari2020

Beberapa warganet pun memberikan tanggapan terkait unggahan foto tersebut :

@tahupetismanis

Replying to

@AnndySenna

@Airin_NZ

and 3 others

Semoga husnul khotimah. Diberi kesabaran lebih utk kelg nya

@fajars24

Replying to

@AnndySenna

@TMCPoldaMetro

and 2 others

Al Fatihah untuk almarhum Palms up together

@aloysatrio

Replying to

@AnndySenna



@TMCPoldaMetro

and 2 others

ya ampun....kasihan sekali alm dan keluarga yang berduka.