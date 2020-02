Jadwal Liga Champions Pekan Ini, Laga Panas Chelsea vs Muenchen, Real Madrid vs Manchester City

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Liga Champions, akan kembali menghibur pecinta sepak bola di dunia. Empat pertandingan panas bakal tersaji dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Rabu (26/2/2020) dan Kamis dini hari WIB.

Pada Rabu pukul 03.00 dini hari WIB, dua laga dari empat tim bakal digelar secara bersamaan.

Dua pertandingan tersebut adalah Chelsea vs Bayern Muenchen di Stamford Bridge dan Napoli vs Barcelona di San Paolo.

Esok harinya, jadwal leg pertama babak 16 besar Liga Champions kembali menyajikan dua duel panas secara bersamaan.

Dua laga panas itu adalag Lyon vs Juventus di Parc Olympique Lyonnais dan Real Madrid vs Manchester City di Santiago Barnabeu.

Pertandingan Chelsea vs Bayern Muenchen akan menjadi pertemuan pertama kedua tim sejak final Liga Champions pada 2012 di Allianz Arena, Muenchen.

Saat itu, The Blues, julukan Chelsea, menang 4-3 melalui adu penalti atas The Bavarian. Fakta yang menarik, pelatih Chelsea saat ini, Frank Lampard, ketika laga final 2012 itu menjabat sebagai kapten The Blues.

Sementara itu, pada laga lainnya, Napoli vs Barcelona mencatatkan catatan buruk bagi El Barca. Barcelona memiliki catatan buruk kala menjamu tim Italia pada babak knock-out Liga Champions.

Dari dua pertemuan terakhir kontra tim Italia pada babak knock-out Liga Champions, Lionel Messi cs selalu menderita kekalahan. Pertama, El Barca kalah dari Juventus dengan agregat 0-3 pada perempat final Liga Champions musim 2016-2107.

Kemudian, Barcelona kembali menelan pil pahit pada Liga Champoins 2017-2018.

Giliran klub ibu kota Italia, AS Roma, yang saat itu memetik kemenangan dramatis atas Barcelona pada babak perempat final. Luis Suarez dkk kandas dengan agregat imbang 4-4. Tetapi, Roma berhasil lolos ke semifinal karena unggul gol tandang alias agresivitas di kandang lawan.

Berikut jadwal Liga Champions babak 16 besar leg pertama pekan ini:

Rabu (26/2/2020) pukul 03.00 WIB: Chelsea vs Bayern Muenchen Napoli vs Barcelona Kamis (27/2/2020) pukul O3.00 WIB: Lyon vs Juventus Real Madrid vs Manchester City

(Artikel ini telah tayang di Kompas.com)