VIDEO 5 Jenis Blush On Y.O.U Membuat Makeup Terlihat Lebih Sempurna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Video Berita YouTube Berikut, 5 Jenis Blush On Y.O.U dapat membuat makeup terlihat semakin sempurna.

Blush on Y.O.U merupakan salah satu produk yang sangat populer dan sudah sangat terkenal.

Blush On memiliki peran sebagai perona pipi yang dapat menonjolkan kontur wajah serta membuat wajah terlihat lebih kecil.

“Blush on ini berfungsi untuk mempercantik dan melengkapi makeup, untuk Blus On Y.O.U itu sendiri ada 5 jenis,” kata Fitriani selaku Sales Marketing Y.O.U, Kamis (20/2/2020).

Memoleskan blus on di area pipi akan membantu mengembalikan kulit kusam dan pucat menjadi tampak lebih segar.

Efek tirus pun bisa didapat dengan mengusapkan sedikit blusher berwarna merah pada bagian bawah tulang pipi.

Kamu juga bisa mencoba teknik pemolesan lain untuk mendapatkan tampilan yang diinginkan.

Berikut 5 jenis Blush On Y.O.U yang dapat membuat makeUp kamu terlihat sempurna.

Blush On Y.O.U seharga Rp 55.000.