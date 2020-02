VIDEO Menjadi Pemenang Billboard IMA 2020, Agnez Mo: Mari Jaga Diri, Bukan Jaga Image

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video Berita Video Penyanyi Agnez Mo berhasil menjadi pemenang dalam ajang penghargaan Billboard Indonesia Music Awards (BIMA) 2020.

Acara ini digelar di Studio RCTI, kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2020) malam.

Agnez berhasil membawa pulang piala setelah memenangi nominasi Top Social Artist of The Year.

• VIDEO Model Vitalia Sesha Kembali Ditangkap Polisi karena Narkoba

• VIDEO Detik-detik Lakalantas Terjadi di Tol Lampung, 2 Truk Gencet Pikap hingga Remuk

• Air Mata Kapolresta Balikpapan Tumpah saat Lihat Kondisi 6 Bocah Yatim Piatu

• Driver Ojol Ditangkap Polisi, Pelihara Tuyul hingga Punya 41 Akun Gojek dan 8.850 Nomor HP

Pelantun "Diamonds" ini tak menyangka bisa menjadi pemenang dari nominasi tersebut.

"Hai.. Thank you so much buat Billboard Indonesia," ucap Agnez tersipu malu usai menerima piala.

Meski senang, Agnez sempat merasa bingung mengapa ia bisa memenangi nominasi tersebut

Tonton juga Video YouTube lainnya di bawah ini.

Menurut Agnez, ia bukanlah sosok yang cukup ramah dengan dunia sosial.

"Tapi saya juga sempat mikir juga artinya apa sih Top Social Artist of The Year karena sebenarnya sayang adalah orang yang paling anti social," ucap Agnez usai menerima penghargaan.

Namun, Agnez sadar apa yang ia lakukan selama ini di media sosial juga memberi dampak terhadap kehidupan nyata dan banyak orang.

Oleh sebab itu, Agnez mengajak semua orang untuk bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar memberi dampak positif pada khalayak.

"Ini soal apa yang kamu pilih untuk dilakukan dan apa yang kamu pilih untuk bagikan di media sosialmu," kata Agnez Mo.