Bunga Citra Lestari  Mengejutkan Tampil di Friday Fusion di SQ Quarter Dome 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL terlihat seperti tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan setelah ditinggal suaminya Ashraf Sinclair.

Dengan profesional dirinya kembali manggung setelah suaminya meninggal dunia.

Secara mengejutkan BCL hadir dalam sebuah acara musik di Friday Fusion di SQ Quarter Dome, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (28/2/2020) malam.

Dalam aksinya, BCL sempat menuturkan kata jika ia menginginkan Ashraf dapat bahagia melihat penampilannya malam itu.

"Insya Allah Ashraf juga sangat amat bahagia melihat saya di sana pada malam ini," ucap BCL yang disambut tepuk tangan riuh dari para penonton.

Ibu dari Noah Sinclair ini membawakan lagu ‘Cinta Sejati’ dan ‘Harta Berharga’ dengan mata yang berkaca-kaca.

Sesekali BCL pun terlihat sangat emosional.

Bahkan, dalam pertengahan aksinya, ia mengucapkan terimakasih kepada semua orang yang telah mendukung dan menyemangatinya untuk segera bangkit dari keterpurukan.

"Saya tahu momen seperti ini, saya enggak pernah kebayang sih dalam hidup saya, tapi dalam momen saat kita amat sangat di bawah, saya menyadari kalau saya juga dapat banyak support pada saya," ucap BCL.

Video amatir BCL bernyanyi di acara tersebut pun viral di media sosial.

Tak jarang dari warganet yang turut sedih dan merasakan apa yang dirasakan oleh ibu satu anak ini.

“Sesek bgt dada liatnya monangis, kuat ya ka unge,” tulis akun @ardinhai.

“Dia yg nyanyi, aku yg mewek ???????????? yg kuat yah kak ungeee,” tulis @bounty_custom.

“Jadi inget celendion.. waktu di tinggal suami.. dan harus nyanyi.. dia profesional banget but di tengah2 lagu tumpah air matanya pas nyanyi all by my self.. sekarang kak unge yang ngerasainn.. i know you strong kak.. everything gonna be oke.. semangat selalu kak unge,” kata akun @dwivaegas. (ARTIKEL IN I SUDAH TAYANG DI SONORA)