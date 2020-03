BCL Terhenti saat Nyanyikan Lagu Cinta Sejati di Romantic Valentine Concert

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Suasana haru mewarnai konser Romantic Valentine Concert saat Bunga Citra Lestari (BCL) tampil.

BCL tampak masih bersedih ditinggal sang suami Ashraf Sinclair.

Ia bahkan sempat terhenti saat menyanyikan lagu "Cinta Sejati".

Konser Romantic Valentine Concert with Ronan Keating dibuka Penyanyi asal Filipina, Christian Bautista.

Lagu "Since I Found You" menjadi lagu pertama yang dibawakan Christian Bautista dalam konser yang berlangsung di Grand Ballroom Pullman, Jakarta Central Park, Jakarta Barat, Sabtu (29/2/2020) malam.

• Tampil Perdana di Panggung, BCL Sempat Terhenti saat Nyanyi Lagu Cinta Sejati: Ini Very Special

• BCL Manggung Perdana Usai Suami Meninggal: Insya Allah Ashraf Bahagia Melihat Saya

• Baru Dikenalkan pada Keluarga, Calon Suami Ria Ricis Langsung Tak Dapat Restu

• Keluarga Tolak Calon Suami Ria Ricis, Adik Oki Setiana Dewi: Mungkin Ini Rahasia Allah

Kemudian, disusul dengan lagu "Hands to Heaven" dan lagu hits-nya "The Way You Look At Me".

Kejutan datang saat Christian menyebut sosok teman duet yang awalnya sulit ia temukan dalam bernyanyi.

Apalagi, setelah namanya terlanjur melambung dengan menyanyikan lagu-lagu romantis.

"Saya berpikir lagu apa yang bisa saya nyanyikan setelah lagu 'The Way You Look At Me' dan 'Hands to Heaven'," ujar Christian.

"Sampai akhirnya saya menemukan penyanyi ini. Dia wanita yang kuat, cantik, berani," ujar Christian.