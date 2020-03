VIDEO Ronan Keating Persembahankan Lagu untuk BCL yang Tengah Berduka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video Berita YouTube Ketabahan Bunga Citra Lestari (BCL) untuk tetap tampil meski masih berduka atas kepergian suaminya, membuat Ronan Keating bangga.

Karena itu, ia mempersembahkan sebuah lagu untuk BCL.

Setelah menampilkan "Lovin' Each Day" dan "The Way You Make Me Feel", Ronan menyanyikan "If Tomorrow Never Comes".

"Melihat apa yang dia alami baru-baru ini adalah hal terberat yang harus dia lalui," kata Ronan dalam Romantic Valentine Concert with Ronan Keating dan Christian Bautista, di Grand Ballroom Pullman Central Park, Jakarta Barat, Sabtu (29/2/2020).

• VIDEO Manggung Perdana di Tengah Duka, BCL: Ashraf Pasti Bahagia Melihat Saya Malam Ini

• VIDEO Nagita Slavina Keguguran setelah Hamil 1 Bulan

• Bertahun-tahun Jualan Keliling, Tukang Sayur Akhirnya Lulus Jadi Sarjana

• Jenderal Menyamar Pakai Sandal Jepit Datangi Polsek, Ujungnya Sejumlah Polisi Dicopot

"Kekuatanku untukmu (Bunga)," kata Ronan yang kagum melihat Bunga mencoba untuk tidak menunjukkan kesedihannya dan tetap tampil di depan banyak orang.

Lagu "If Tomorrow Never Comes" menceritakan tentang perasaan seorang pria yang melihat pasangannya tidur.

Ia kemudian bertanya-tanya jika tak ada lagi hari esok, apakah kekasihnya tahu besarnya cinta sang pria.

Tonton juga Video lainnya di bawah ini.

Selain Ronan Keating, Christian Bautista juga memberikan dukungan untuk Bunga yang tengah berduka.

Suasana Haru