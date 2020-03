Download Lagu Flower Shower HyunA MP3, Video Klip Flower Shower Lagu Korea

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak cara unduh atau download Flower Shower dinyanyikan HyunA dalam MP3 lagu Korea terbaru 2019.

Simak juga lirik lagu Flower Shower dan video klip Flower Shower dalam artikel ini.

HyunA merilis lagu Flower Shower lengkap dengan video klip di YouTube pada Selasa 5 November 2019.

Lagu Flower Shower dari HyunA ini merupakan single terbarunya.

Flower Shower dari HyunA ini telah ditonton sebanyak lebih dari 11 juta kali.

Berikut lirik Lagu Flower Shower - HyunA

I just wanna be your flower saeppalgaeyo nan

Hyanggiroun hyanggiro beolttedeuri kkoyeo

Hok sideureodo don't you worry dasi pijana

Pieonaneun nae color siseondeuri moyeo

Ppanhi nareul barabwa geureon gwansimi nan

Silchi ana silchi ana eh eh

Dasi pieonaneun kkot Just gotta let it go OK

Can you hear me now

Ije kkotgillo na georeogal geoya geurae kkotdeullo syawohal geoya

Take a flower shower (woo hoo woo hoo)

Ssodajineun flower

Sing it sing it babe

Wing it wing it babe

Bring it bring it babe

Kkothyanggiga nane eh eh

Like doomda doomda Like doomda doomda

Imma be forever young saeparaeyo nan

Bomi omyeon Get Set Go saero pieonayo

Seodureuji ma gyejeolcheoreom doraojana

Meoributeo balkkeutkkaji hyeonaneun ppalgaeyo

Nal jom naebeoryeo dwobwa maeume eomneun mal

Give me your like, Give me your like eh eh

Jangmikkochijana feeli kkochijana OK

Let's sing this song