TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sejahtera Bersama Lampung (SBL) menyelenggarakan Media Gathering dengan tema Kolaborasi Dukung Resolusi Pemasyarakatan Tahun 2020 di Rutan Kelas I Bandar Lampung, Sabtu (29/2/2020).

Kegiatan LBH-SBL tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti MoU tanggal 10 Februari 2020 dengan Rutan kelas I Bandar Lampung tentang penyuluhan hukum dan konsultasi hukum gratis bagi warga kurang mampu/miskin.

Hal itu sesuai dengan Implementasi UU Kekuasaan Kehakiman No. 46 Tahun 2009 Pasal 57 Jo UU Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 Peraturan Mahkamah Agung No. 001 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

Hadir sebagai pemateri M. Lutfie SH., MH. dari Akademisi Universitas SABURAI, dan Melda Sulastriyawati, S.H., M.H. serta Rika, S.H., M.H. dari JFT Penyuluh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Dan Masayu Robianti. S.H.,M.H sebagai Ketua LBH SBL dan Dosen di Fakultas Hukum Universitas SABURAI

Selain itu, Media Gathering ini juga dihadiri oleh Kasubsi BHPT Rendy Julianto, para anggota LBH-SBL, dan para tahanan Rutan Kelas I Bandar Lampung yang kurang lebih berjumlah 45 orang.

LBH-SBL Kerja Sama dengan Rutan Kelas I Bandar Lampung, Wujudkan Bantuan Hukum Gratis. (ADV)

Dalam sambutannya, Masayu Robianti. S.H.,M.H mengatakan, setiap narapidana berhak mendapatkan hak-hak nya sebagai narapidana sesuai dengan peraturan UU yang berlaku serta mendapatkan asupan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

“Setiap tahanan/narapidana berhak mendapat perawatan berupa dukungan kesehatan, makanan, pakaian, dan kunjungan, sesuai hak dan kewajiban tahanan/narapidana yang telah diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Pemasyarakatan,” ujar Masayu Robianti. S.H.,M.H selaku Ketua LBH-SBL dan Dosen di Fakultas Hukum Univesitas SABURAI.

Sedangkan Melda Sulastriyawati berharap, dengan diadakannya kegiatan ini dapat menjadi sarana penyebarluasan informasi adanya program bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin.

Sehingga, terwujud pemerataan pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin di seluruh Lampung, serta memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih baik lagi. (adv)