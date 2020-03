VIDEO Afgan Sebut BCL Wanita Terkuat di Konser Perdana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Afgansyah Reza dan Vidi Aldiano ikut menemani Bunga Citra Lestari (BCL) menyanyikan lagu Aku dan Dirimu di penampilan perdana setelah kepergian Ashraf Sinclair.

Setelah menemani di atas panggung, Afgan dan Vidi mengunggah momen penampilan perdana dari sahabatnya itu ke media sosial masing-masing.

Afgan mengunggah penampilan BCL saat menyanyi di acara musik Friday Fusion, SQ Quarter Dome, Cilandak, Jumat (28/2/2020), di Instagram Story akun pribadinya @afgansyah.reza.

Ia mengatakan, kehadirannya dan teman Bunga yang lain dalam acara tersebut untuk menemaninya.

"We're here for you nge (kami ada di sini untukmu)," tulis Afgan, Jumat (28/2/2020).

• VIDEO Detik-detik Polisi Tangkap Pencuri di Pringsewu Depan Chandra Pringsewu

• VIDEO Aksi Santuy 2 Model Cantik Foto Berlatar Jalan Tanah dan Berlumpur di Lampung Timur

• BREAKING NEWS - Ditinggal Pulang ke Rumah Orangtua, Rumah Kontrakan Bidan di Ulu Belu Terbakar

• BREAKING NEWS Sopir Tewas Kecelakaan Maut di Tol Lampung, Truk Fuso Kabur

Masih dalam unggahan di akun Instagram story miliknya, Afgan menyebut BCL sebagai perempuan terkuat yang pernah dia tahu.

Afgan pun berujar, dirinya bangga dengan BCL yang terlihat tegar.

"One of strongest women i've ever known. Proud of you nge, we love you (salah satu perempuan terkuat yang aku pernah tahu. Bangga padamu, kami mencintaimu)," tulisnya.

Senada dengan Afgan, Vidi Aldiano juga mengunggah momen kembalinya Bunga ke panggung, di Instagram story miliknya @vidialdiano, Jumat (28/2/2020).

Ia mengatakan, dirinya dan Afgan menggantikan Ari Lasso untuk berduet dengannya di lagu Aku dan Dirimu.