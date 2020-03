Download Lagu Everybody Has MP3 Vhung Ha, Video Klip Everybody Has Lagu Korea Terbaru 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Everybody Has dinyanyikan Chung Ha dalam MP3 lagu terbaru 2020.

Simak juga lirik lagu Everybody Has dan video klip Everybody Has dalam artikel ini.

Lagu berjudul Everybody Has dipopulerkan oleh penyanyi asal Korea Selatan, Chung Ha.

Berikut lirik lagu Everybody Has - Chung Ha

Waenji moreuge

Tto jami oji anneun saebyeogimyeon

Nal chajaoneun geu seulpeun geokjeongdeul

Wae geureonji moreul

Burani dagawa nal heundeulmyeon

Ijeoboryeo jichin nal deo ireukyeo wasseo

Naeryeonoeul su eomneun budamdeuri

Nae jageun eokkae gadeuki naeryeoanja

Neoui geu wirodo

Swieogaran geu maldo jeonbu naegen deulliji anasseo

Ijen da jichinda

Nal hyanghan gidaedo

Kkeuteomneun noryeokdo