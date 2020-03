Kondisi Artis Thalita Latief Setelah Operasi Tumor Tiroid

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Thalita Latief menceritakan kondisi terkininya setelah menjalani operasi pengangkatan tumor pada tiroidnya.

Melalui akun instagramnya, Thalita mengunggah foto dirinya terbaring di tempat tidur rumah sakit.

Nampak pula Thalita menutup bagian lehernya setelah operasi.

Thalita mengungkapkan rasa syukurnya karena mampu melewati proses operasi dengan baik.

"Alhamdulillah, I survived. Thank you so much everyone," kata Thalita dalam unggahannya seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (7/3/2020).

Thalita juga mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa yang ditujukan untuk kondisi kesehatannya.

"For all the support and the prayers Thank you,Thank you, and Thank you. Terimakasih ALLAH SWT," sambung Thalita.

Sebelumnya Thalita memberikan kabar mengejutkan seputar kondisi kesehatannya.

Sambil berlinang air mata, Thalita Latief menyebutkan bahwa dia menderita tumor grade 4 di bagian tiroidnya sejak awal Januari.

Dalam Instagram TV yang dibagikannya itu, Thalita sudah beberapa kali bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan perawatan pada tumornya.