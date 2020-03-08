Lagu Tompi

Download Lagu Religi Tompi Gudang Lagu MP3 Full Album 10 Lagu Video YouTube

Cara unduh lagu atau download lagu religi Tompi Full Album 10 Lagu Video YouTube MP3, dalam lagu religi terpopuler 2020.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh lagu atau download lagu religi Tompi Full Album 10 Lagu Video YouTube MP3, dalam lagu religi terpopuler 2020.

Termasuk, Video Klip 10 lagu nonstop Tompi.

Serta tambah koleksi lagu anda, dengan download lagu MP3 Tompi full album 2020 dalam artikel ini.

Tompi merupakan penyanyi jazz asal Indonesia. Ia di Lhokseumawe, Aceh pada 22 September 1978.

Pemilik nama asli Teuku Adifitrian tersebut mulai dikenal luas lewat sebuat album Bali Lounge dan juga solo albumnya.

Tompi lahir dan besar di Lhokseumawe Aceh. Oleh karenanya karakter vokalnya sebagian besar dipengaruhi oleh nyanyian tradisional Aceh dan mengaji Al-Qur'an.

Oleh karenanya, Tompi juga sempat merilis album religi bertajuk “Soulful Ramadhan 2” di tahun 2010 silam.

Tidak hanya berprofesi sebagai penyanyi, pria 41 tahun ini juga merupakan seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI).

Serta telah merengkuh gelar spesialis bedah plastik yang juga ditorekan di Fakultas Kedokteran UI pada tahun 2010.

Berikut cara unduh lagu atau download lagu religi Tompi Full Album 10 Lagu Video YouTube MP3, dalam lagu religi terpopuler 2020.

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Penulis: Tama Yudha Wiguna
Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
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