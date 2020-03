VIDEO Pesan Horor Remaja Pembunuh Balita untuk sang Ayah hingga Misteri Gambar Perempuan Menangis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video Berita "Tomorrow I will try to laugh see my dad is death gone forever."

Kalimat tersebut merupakan tulisan dari remaja perempuan pembunuh anak lima tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Pelaku perempuan ini berinisial NF (15 tahun).

NF tinggal bersama Ayah kandung dan Ibu tirinya.

Arti kalimat berbahasa Inggris ini, dalam bahasa Indonesia adalah "besok aku akan mencoba tertawa melihat Ayahku meninggal selamanya".

Kalimat tersebut dituangkan pada selembar kertas dengan gambar seorang perempuan.

Total ada 13 lembar kertas yang digambar oleh pelaku dan kini menjadi barang bukti kepolisian.

"Kemudian, kami menemukan catatan-catatan dan gambar-gambar perempuan menangis," kata Wakapolres Metro Jakarta Pusat, AKBP Susatyo Purnomo Condro, saat konferensi pers, di kantor Polres Metro Jakarta Pusat, Sabtu siang (7/3/2020).

"Juga berbagai gambar-gambar kesedihan, kelihatan mata saja dan sebagainya," lanjut dia.

Simpan 13 lembar kertas bertuliskan ini