TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Danramil 410-06/KDT Kodim 0410/KBL Mayor Inf Anang Nugroho beserta anggota Koramil melayat ke rumah anggota Polsek Kedaton yang meninggal dunia, Aipda Jhon Siparsa, Senin (9/3/2020).

Rumah duka berada di Jalan AMD RT 11 LK I, Kelurahan Waykandis, Tanjung Senang.

Almarhum dimakamkan dengan Upacara Kebesaran POLRI di TPU Jalan Tirta Ria Ujung RT 11 LK I, Way Kandis, Tanjung Senang.

Hadir dalam pemakaman tersebut Danramil Kedaton Mayor Inf Anang Nugroho, beserta anggota Koramil, Kapolsek Kedaton Kompol Daud beserta anggota Polsek, Kabag Sumda Kompol Memen beserta anggota Polresta, Camat Tanjung Senang Andi, Lurah Way Kandis Rizkar Rais, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kelurahan Way Kandis, Ketua RT dan masyarakat Kelurahan Way Kandis.

Danramil 410-06/KDT Kodim 0410/KBL Mayor Inf Anang Nugroho beserta anggota Koramil melayat ke rumah anggota Polsek Kedaton yang meninggal dunia (Istimewa)

“Kami atas nama Koramil 410-06/KDT turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Aipda Jhon Siparsa. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya,” kata Danramil. (*)