Download Lagu Wannabe MP3 ITZY, Video Klip Wannabe Lagu Korea Terbaru 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Wannabe dinyanyikan ITZY dalam MP3 lagu terbaru Korea 2020.

Simak juga lirik lagu Wannabe dan video klip Wannabe dalam artikel ini.

ITZY baru saja merilis video musik berjudul Wannabe.

Melalui akun Youtube label JYP Entertainment merilis video klip ITZY untuk lagu utama WANNABE yang dirilis lewat mini album IT’z ME pada 9 Maret 2020 mendatang.

Dalam mini album IT’z ME ini terdapat total 7 lagu baru termasuk WANNABE sebagai title track.

Berikut lirik Lagu Wannabe - ITZY

Jansorineun Stop it araseo halge

Naega mwoga doedeun naega araseo hal tenikka jom

I do what I wanna

Pyeongbeomhage saldeun maldeun naebeoryeo dullae?

Eochapi naega sara nae insaeng naegeonikka

I’m so bad bad charari igijeogillae

Nunchi boneura chakhan cheok

Sangcheobatneun geosboda baekbeon naa

I’m just on my way ganseobeun No No hae

malhaebeoriljido molla neona jalharago

Nuga mwora haedo nan naya

nan geunyang naega doego sipeo

I wanna be me, me, me

gudi mwonga doel piryoneun eopseo

nan geunyang nail ttae wanbyeokhanikka

I wanna be me, me, me

I don’t wanna be somebody

Just wanna be me, be me

I wanna be me, me, me

I don’t wanna be somebody

Just wanna be me, be me

I wanna be me, me, me

Errbody errbody errbody teachin’ me

(All eyes on me)

iraera jeoraera modu hanmadissik

(Don’t touch me)

Ah yeah yeah yeah yeah yeah

nae apgarimeun naega hae

I’mma do my thang, Just do your thang

Cuz I’m the one & only

saramdeureun nam mal hagireul johahae

namui insaenge mwon gwansimi manha wae

jeogi mianhajiman singyeong jom kkeojullaeyo