VIDEO Bamboo Inn, Penginapan Murah dan Nyaman di Kota Bandar Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Video YouTube jika anda sedang mencari penginapan murah di Kota Bandar Lampung dekat dengan Transmart Bamboe Inn bisa jadi solusinya.

Penginapan ini berada di Jalan Griya Utama No 57, Way Halim Permai, Way Halim, Sukarame, Kota Bandar Lampung.

Penginapan ini menawarkan kamar dengan harga yang terjangkau.

Terdapat 2 jenis kamar yaitu tipe Superior dan Standar.

Masing-masing kamar telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti AC, televisi, kamar mandi dengan shower heater, WiFi dan lain sebagainya.

Yang membedakan antara kamar tipe Standar dan Superior yaitu desain kamar Superior lebih mewah dan baru.

Untuk kamar tipe Standar dibanderol dengan harga Rp 160 ribu.

Sementara tipe Superior diberi harga Rp 185 ribu.

Namun saat ini sedang ada diskon di kamar Superior dari harga Rp 185 ribu menjadi Rp 155 ribu saja.

"Saat ini kami sedang memberlakukan diskon tipe kamar Superior dari harga Rp 185 ribu menjadi Rp 155 ribu," jelas pengelola Bamboe Inn Fony saat ditemui Kamis (05/03/2020).

Untuk kasur dapat menyesuaikan tergantung permintaan konsumen, ada tipe kasur king dan twin.

Selain itu fasilitas lainnya seperti dapur umum, mushola, restoran, tempat bermain anak, dan lain sebagainya.

Demikian informasi mengenai penginapan murah dekat Transmart Lampung yaitu Bamboe Inn. (Tribunlampungtravel.com/Elen Oktavia)

Videografer Tribunlampung.co.id/Wahyu Iskandar