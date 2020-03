Download Lagu Kick It MP3 NCT 127, Video Klip Kick It Lagu Korea Terbaru 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu Kick It dinyanyikan NCT 127 dalam MP3 lagu terbaru 2020.

Simak juga lirik lagu Kick It dan video klip Kick It dalam artikel ini.

Diketahui NCT 127 baru saja meluncurkan single terbaru berjudul Kick It melalui YouTube SM TOWN.

Video klip Kick It - NCT 127 langsung merangkak ke jajaran Trending YouTube posisi kedua.

Lagu Kick It bercerita tentang keberanian mereka menghadapi kehidupan baru dan melewati rintangan.

Berikut lirik lagu Kick It - NCT 127

Yeah, let me introduce you to some

New things (Ayy-oh), new things (Ayy, woah), new things (Woo)

Bass kick swingin' like I'm Bruce Lee

Bruce Lee (Ayy-oh), Bruce Lee (You want it?)

Shimmy, shimmy, shimmy

bul but-eul-ui mal-iya bul but-eul-ui mal-iya (You know that)

i mudaee oleunda ttaeneun (Ha)

naneun ijeon jjileuneun jwau Bruce Lee (Ayo)

nal-a danineun halu jong-il Bruce Lee

Yeah, yeah

Coming up, jigeum yeogie

Baby, i neukkim-eun ihaehal sueobsneun meolineun

Fighting for all day

amugeosdo saeng-gaghaji anhgo ne yaegidaelo geol-eo

eoduun eojega oneul-eul samkyeo beoligi jeon-e

nae mogsolineun deo ulliji anh-eumyeon oechimyeon johda

na-egeneun no more trauma

Baby, we go wild (Ayy-ayy)

One two seven squad (Ayy- ayy)

naneun ijeon jjileul pow

jwaulo geod-eocha pow

naneun ijeon jjileuneun jwau

New things (Ayy-oh), new things (Ayy, woah), new things (Woo)

uliga eodileul gadeunji chugjee

kkobja chugbaeleul (Ayy-oh) like my birthday (You want it?)

modu geod-eocha ollilyeo nop-a (You know that)

Where my roof it? (You know that)

jibung-i ujue (Ha)

(Na, na, na, na, na, na)

naneun ijeon jjileuneun jwau Bruce Lee (Ayy-oh, ha)

nal-a danineun halu jong-il Bruce Lee (Say what?)

(Na, na, na, na, na, na)