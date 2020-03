VIDEO Jihane Almira Pilih Vakum dari Dunia Selebriti demi Tugas Puteri Indonesia 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video Berita Jihane Almira memutuskan vakum sebagai selebriti setelah mengikuti ajang Puteri Indonesia dan terpilih menjadi Puteri Pariwisata 2020.

Jihane menyebutkan untungnya sebelum mengikuti ajang Puteri Indonesia seluruh kontrak kerjanya di dunia emtertainment sudah selesai.

"Kebetulan banget, mungkin ini alam semesta mendukung, pas banget mau daftar Puteri Indonesia kontrak kerjaan projek udah kelar," kata Jihane saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (9/3/2020).

Urusan kontrak kerja Jihane hanya tinggal penayangan atay beberapa hal yang menurut Jihane tidak akan bentrok dengan tugasnya sebagai putri.

• VIDEO Raffi Ahmad Jamu Makan Malam Siwon Bersama Gading Marten, Disuguhi Buah Manggis dan Sate Ayam

• VIDEO Sule Tunggu Restu dari 4 Anaknya untuk Bisa Menikah Lagi

• Pasutri di Malang Bunuh Diri Seusai Cerai, Orang Ketiga Disebut Jadi Pemicu

• Anaknya Dijanjikan Jadi Dosen di Unila, Warga Lampung Tengah Tertipu Rp 225 Juta

"Ada beberapa bahasan soal penayangan atau apa, cuma setelah diobrolin dan baca dengan konteks yang ada udah clear semuanya," ungkap Jihane.

Sebelumnya artis yang bermain di 'Gossip Girl Indonesia' ini menuturkan tidak jadi masalah meninggalkan dunia akting terlebih dulu karena menjadi Putri adalah sebuah kesempatan yang besar.

"Satu tahun ini mengorbankan gakpapa, karena kalau udah kesempatannya udah ada chanche kenapa gak, let it go," ungkap Jihanne

Jihane Almira Ubah Gaya Makeup

Jihane Almira, artis yang mengikuti ajang Putri Indonesia 2020 dan terpilih menjadi Putri Pariwisata 2020 kini mengubah gaya bermakeupnya.

Dulu Jihan Almira lebih suka makeup dengan warna-warna yang lebih bold, dengan warna shading coklat dan makeup pada bagian mata yang tegas.