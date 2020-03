VIDEO Tersenyum Pucat, Begini Kondisi Thalita Latief 3 Hari Pasca Operasi Tumor Tiroid

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video Berita Thalita Latief membeberkan kondisi terbarunya setelah jalani operasi pengangkatan tumor tiroid. Istri Dennis Lyla tersebut kini berada dalam masa recovery dan perlu adaptasi.

Sebelumnya, presenter Thalita Latief membuat publik terkejut terkait pengakuannya ke media sosial beberapa waktu lalu.

Ya, istri Dennis Lyla tersebut sempat mengunggah sebuah video yang menjelaskan kondisi kesehatannya pada Jumat (6/3/2020).

Ibu satu anak itu mengaku mengidap tumor tiroid grade 4 yang berada di lehernya.

Wanita berusia 31 tahun tersebut juga meminta doa kepada followersnya untuk kelancaran operasi pengangkatan tumor.

Thalita pun telah berhasil menjalani operasi pada Sabtu (7/3/2020) lalu.

"Alhamdulillah, I survived. Thank you so much everyone for all the support and the prayers.

Thank you,thank you, and thank you terimakasih ALLAH SWT," tulis Thalita.

Kini beberapa hari setelah menjalani operasi, Thalita mengaku dirinya masih perlu melakukan adaptasi.

Hal itu terlihat dari postingan terbarunya di Instagram pada Selasa (10/3/2020).