Download MP3 Lagu Balungan Kera Ndarboy Genk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Download Lagu Balungan Kera Ndarboy Genk, Video YouTube.

Lagu Balungan Kera dinyanyikan Ndarboy Genk.

Lagu Balungan Kera Ndarboy Genk diciptakan Helarius Daru Indrajaya.

Video klip Lagu Balungan Kera Ndarboy Genk dirilis di YouTube Desember 2019.

Lirik Lagu Balungan Kera Ndarboy Genk

Biyen aku tau kelangan

Nganti saiki isih kelingan

Kowe seng tak anti anti

Bebrayan tekaning pati jebule mblenjani janji

Kabeh iki mergo kahanan

Ben iso nyukupi kebutuhan

Aku kerjo isuk sore nanging kowe sambat wae

Jaremu balungan kere

Opo pancen wes nasibku

Kudu pisahan karo sliramu

Jaremu arep nompo opo anane

Nanging nyatane tresnoku mbok sepelekke

Kudune kowe ngerteni

Kabeh mung titipane Gusti

Senajan atiku wes bubrah kandeli gone ibadah

Gusti seng paringi berkah

Senajan balungan kere ora kendo nyambut gawe

Senajan dalan ra alus seng penting wani terus

Kabeh iki mergo kahanan

Ben iso nyukupi kebutuhan

Aku kerjo esuk sore nanging kowe sambat wae

Jaremu balungan kere

Opo pancen wes nasibku

Kudu pisahan karo sliramu

Jaremu arep nompo opo anane

Nanging nyatane tresnoku mbok sepelekke

Kudune kowe ngerteni

Kabeh mung titipane Gusti

Senajan atiku wes bubrah kandeli gone ibadah

Gusti seng paringi berkah

Senajan atiku wes bubrah kandeli gone ibadah

Gusti seng paringi berkah

( Tribunlampung.co.id)