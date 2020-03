VIDEO Tak Hafal Pancasila saat Pemilihan Puteri Indonesia, Kalista Diangkat Jadi Duta MPR RI

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video YouTube setelah insiden tak berhasil lafalkan Pancasila pada Malam Puncak Pemilihan Puteri Indonesia 2020, Kalista Iskandar kembali bertemu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di gedung MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Pertemuan itu terjadi saat para puteri mendapatkan pembekalan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Akun Instagram @officialputeriindonesia mengunggah momen tersebut.

Para puteri yakni, Puteri Indonesia 2020 Rr Ayu Maulida Putri, Puteri Indonesia Lingkungan 2020 Putu Ayu Saraswati, Puteri Indonesia Pariwisata 2020 Jihane Almira Chedid, Puteri Indonesia Runner Up III 2020 Kalista Iskandar, Puteri Indonesia Runner Up IV 2020 Angel Virginia Boelan, dan Puteri Indonesia Runner Up V 2020 Yoan Clara Teken disambut hangat oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah.

Di bawah foto bersama, akun resmi Puteri Indonesia itu menambahkan keterangan.

“Para Puteri Indonesia 2020 mendapatkan pembekalan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia @mprgoid mengenai Empat Pilar MPR RI," tulis akun @officialputeriindonesia.

"Para Puteri Indonesia 2020 juga disahkan menjadi Duta MPR RI yang ke depannya dapat mensosialisasikan tentang Empat Pilar MPR RI kepada generasi muda Indonesia,” lanjut keterangan tersebut.

Yang menarik, para puteri lantas dinobatkan sebagai Duta MPR RI.

Khusus untuk Kalista, selempang Duta MPR RI langsung diberikan oleh Bambang Soesatyo. Keduanya tampak akrab dan saling berjabat tangan setelah pemasangan selempang.

Kalista dan Bambang tampak berfoto bersama Penasehat Utama Yayasan Puteri Indonesia Putri Kusuma Wardani.