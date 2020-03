Anggota Kodim 0410/KBL Hadiri pelantikan Dan Bimtek Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Anggota Kodim 0410/KBL menghadiri pelantikan dan bimtek Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan Se-Kecamatan di beberapa wilayah di Kota Bandar Lampung, Sabtu (14/3/2020).

Seperti Pelda Tumono anggota Koramil 410-02/TBS menghadiri di Aula Hotel Said, Sukaraja, Bumi Waras; Sertu Sugiono anggota Koramil 410-05/TKP menghadiri di Gedung Budaya Jalan Pendidikan No 9A Sumber Rejo, Kemiling; dan Serda Suparmin anggota Koramil 410-06/KDT menghadiri kegiatan di Gedung Matow Way Hurik Jalan Ratu Dibalau No. 76 Tanjung senang Pelda Usep anggota Koramil 410-04/TKT menghadiri di Meting Room Hotel Asoka Luxury Jl. P. Morotai Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Wayhalim Bandar Lampung dan Danramil 410-02/TBS Mayor Inf Andi Sulton menghadiri di Aula Kantor Hotel Swadex Jl. Dewi Kelurahan Pidada Kecamatan Panjang Bandar Lampung.

“Selamat kepada anggota Panwaslu Kecamatan yang baru saja dilantik. Semoga pembekalan yang diberikan kepada Panwaslu dengan harapan Panwaslu dapat betugas sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dapat bekerjasama dengan aparat terkait,” kata Danramil. (*)