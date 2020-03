Local Hero Lampung Meriahkan Reinkarnasoul IV UKMBS Musik Darmajaya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Performance local hero Lampung meriahkan Reinkarnasoul IV Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni (UKMBS) Musik Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya di Lapangan Basket Sabtu, (14/3/20).

Reinkarnasoul IV juga menampilkan band tuan rumah UKMBS Musik setelah sebelumnya dibuka langsung Wakil Rektor III IIB Darmajaya, Muprihan Thaib, S.Sos., M.M.

Tak hanya penampilan band tuan rumah, local hero Lampung diantaranya Soundcity, Sunsetkilla, Huriah, Touch and Hold, EVNFLO, dan Close My Syndrome juga turut memeriahkan Reinkarnasoul IV.

Gelaran yang bertema “Kami Bukan Minoritas” ini juga diramaikan oleh fun games, artwork competition, all about reinkarnasoul, food and clothing, dan photobooth.

Dalam reinkarnasoul IV juga penonton disuguhkan oleh musisi local Lampung dengan genre undeground.

Ketua UKMBS Musik IIB Darmajaya, Imam Syafei mengatakan kegiatan Reinkarnasoul IV ini telah dipersiapkan dari bulan Januari 2020.

“Terima kasih atas kerja sama semua pihak sehingga acara dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Reinkarnasoul tahun ini, lanjut dia, UKMBS Musik mengangkat genre musik underground. “Kita mengenalkan kepada masyarakat bahwa genre musik tidak hanya pop, metal tetapi juga underground. Karena selama ini underground kurang begitu dikenal dan dalam Reinkarnasoul IV juga sebagai ajang ekspresi bagi musisi underground di Lampung,” tuturnya.

Wakil Rektor III IIB Darmajaya, Muprihan Thaib, S.Sos., M.M., mengatakan kegiatan Reinakarnasoul IV merupakan rutinitas dari UKMBS Musik Darmajaya.

“Reinkarnasoul IV merupakan warming up event untuk kegiatan bulan Juli yakni Festival Akbar,” ungkapnya.

Kegiatan ini juga bagian dari pembelajaran mahasiswa dalam mengelola event dari pra hingga pasca. “Ini bukan kerja kecil yang dilakukan mahasiswa terutama dari panitia tetapi kerja tim. Untuk sponsorship juga kami mengucapkan terima kasih dan semoga dapat terus terjalin dalam event selanjutnya,” ujarnya.

Muprihan - biasa dia disapa - menerangkan proses yang dilakukan ketika mempersiapkan acara ini tidak akan pernah menghianati hasil yang berjalan.

“Dengan proses yang dilalui dengan baik kegiatan ini juga akan menghasilkan hal yang baik dan lancar hingga akhir,” tandasnya. (*)