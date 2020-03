Download Lagu You Were Beautiful MP3 Day6, Video Klip You Were Beautiful Lagu Korea Terpopuler 2020

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Yuk simak, cara unduh atau download lagu You Were Beautiful dinyanyikan Day6 dalam MP3 lagu terpopuler 2020.

Simak juga lirik lagu You Were Beautiful dan video klip You Were Beautiful dalam artikel ini.

Lagu You Were Beautiful dirilis pada tahun 2017 namun hingga saat ini masih menduduki trending musik YouTube 2020.

Berikut lirik lagu You Were Beautiful - Day6

Jigeum i mari

Uriga dashi

Shijakhajaneun geon anya

Geujeo neoye

Namaitdeon gieokdeuri

Tteoollasseul ppuniya

Jeongmal harudo ppajimeopshi neoneun

Saranghanda malhaejwosseotji

Jamdeulgi jeone

Tto nun tteujamaja

Malhaejudeon neo

Saenggagi na malhaeboneun geoya

Yeppeosseo

Nal barabwa judeon geu nunbit

Nal bulleojudeon geu moksori

Da da

Geu modeun ge naegen

Yeppeosseo

Deo baralge eopneundeuthan neukkim

Ojik neomani judeon sungandeul

Da da

Jinatjiman

Neon neomu yeppeosseo

Neodo ijeneun

Nawaye gieogi

Chueogi doeeosseul geoya

Neoegeneun

Eotteon mareul haedo da

Jinagan iril geoya

Jeongmal hanbeondo ppajimeopshi neoneun

Nareul meonjeo saenggakhaejwosseo

Amu il anieodo mianhae

Gomawo haejudeon neo

Saenggagi na malhaeboneun geoya

Yeppeosseo

Nal barabwa judeon geu nunbit

Nal bulleojudeon geu moksori

Da da

Geu modeun ge naegen