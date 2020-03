VIDEO Cantik Bak Bidadari, Kecantikan Nia Ramadhani Menurun dari Nenek yang Asli Belanda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video YouTube sosok Nia Ramadhani tak hanya dikenal karena kekayaannya namun juga kecantikannya.

Istri Ardi Bakrie ini sering dipuji cantik bak bidadari di setiap foto-foto sosial medianya.

Namun siapa sangka ternyata kecantikan Nia Ramadhani menurun dari sang nenek.

Sang nenek yang jarang terekspos pun langsung jadi sorotan ketika kali pertama muncul ke publik.

Hanna Ingram, nenek Nia Ramadhani, berkunjung ke Jakarta untuk melepas rindu dengan cucunya.

• VIDEO Sosok Nenek Nia Ramadhani

• VIDEO Kekayaan Suami Nia Ramadhani Ardi Bakrie Hilang Rp 1,5 Triliun

• Kronologi Wagub Tunjuk-tunjuk Gubernur Maluku Utara di Acara Pelantikan Pejabat

• Dorce Gamalama Kritik Konten YouTube Gilang Dirga: Kasihan Cari Uang Sampai Segitunya

Kedatangan Hanna terekam dalam video yang diunggah kakak Nia Ramadhani, Talitha Elizabeth Nugroho, melalui Instagram.

Nampak dalam Insta Story Talitha, sang nenek baru saja datang di bandara Jakarta dan mengenakan sweater abu-abu serta syal.

Thalita menyebut neneknya sebagai my angel atau malaikatku.

"My angel is coming to town," tulis Talitha.

Lalu dalam Insta Story berikutnya, Talitha menyebut Hanna, sang nenek tengah menjaga cucunya yakni Nia Ramadhani yang sedang melayani sesi foto dengan fans di sebuah toko.