VIDEO Sosok Nenek Nia Ramadhani

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Tak pernah terekspos selama ini, sosok nenek dari artis cantik Nia Ramadhani akhirnya terungkap.

Hanna Ingram muncul pertama kalinya saat berkunjung ke Jakarta.

Wajah sang nenek yang kabarnya asli Belanda tersebut pun terekam dalam Insta Story milik kakak Nia Ramadhani, Talitha Elizabeth Nugroho.

Nampak dalam Insta Story Talitha, sang nenek baru saja datang di bandara Jakarta dan mengenakan sweater abu-abu serta syal.

Thalita menyebut neneknya sebagai my angel atau malaikatku.

"My angel is coming to town," tulis Talitha.

Lalu dalam Insta Story berikutnya, Talitha menyebut Hanna, sang nenek tengah menjaga cucunya yakni Nia Ramadhani yang sedang melayani sesi foto dengan fans di sebuah toko.

"Si Oma jagain cucunya, baru sampe Jakarta. Gemes banget si Oma," tulis Talitha lagi.

Hanna Ingram juga menghabiskan waktu bersama cucu dan putrinya yakni ibu Nia Ramadhani dengan makan bersama.

"Kita lagi makan karena oma baru sampe," kata Nia.