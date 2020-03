Nikita Mirzani Rugi Ratusan Juta Rupiah Akibat Virus Corona Covid-19

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Artis peran Nikita Mirzani mengatakan, virus corona memiliki dampak yang luar biasa kepada masyarakat Indonesia.

Salah satu contohnya yang Nikita alami.

Ibu tiga anak itu mengaku mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah karena banyak pekerjaannya yang harus dibatalkan.

Sebab, pekerjaan yang ia lakoni itu merupakan off air.

"Kayak gue aja pekerjaan off air banyak banget yang ter-cancel. Oh iya, lebih (ratusan juta rupiah), gue kan artis dengan bayaran termahal sekarang. Tergantung event-nya kayak off air itu di atas Rp 100 juta (satu kali event)," ungkapnya saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (18/3/2020).

Bukan tanpa alasan, pekerjaannya itu harus dibatalkan mengingat pandemi virus corona di Indonesia.

Nikita mengaku sudah ada beberapa pekerjaan yang dibatalkan hingga April mendatang.

Belum lagi, kata Nikita, jadwal pekerjaan yang ditunda sampai waktu yang tak bisa ditentukan.

"Oh iya, banyak kalau job sampai bulan April akhir batal semua," ucapnya.

Meski begitu, Nikita berharap pandemi virus corona, terutama di Indonesia, segera usai.