Operasi Antik Krakatau 2020, Dua Orang Pemakai Sabu Diamankan Polisi Berikut Barang Bukti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, NEGARA BATIN - Polsek Negara Batin mengamankan dua tersangka di Kampung Adi Jaya Kecamatan Negara Batin dalam Operasi Antik Krakatau 2020.

Tersangka diduga terlibat dalam peredaran sabu-sabu.

Tersangka berinisial PR Alias Naseb (43) warga Kampung Adi Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan dan JU (44) warga Kampung Adi Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung, melalui Kasat Narkoba AKP I Made Indra Wijaya menerangkan pada Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekira jam 15.30 WIB, Satgas Operasi Antik Krakatau 2020 Polsek Negara Batin Polres Way Kanan mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi penyalahgunaan narkotika bukan tanaman jenis sabu di salah satu rumah di Kampung Adi Jaya Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan.

Anggota yang mendapatkan informasi melakukan penyelidikan.

“hasilnya saat dilokasi mendapati dua orang laki laki yang mengaku bernama PR alias Naseb dan JU diduga melakukan penyalahgunaan narkotika,” katanya, Kamis 19 Maret 2020.

Hasil penggeledahan oleh petugas ditemukan barang atau benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yaitu satu bungkus plastik klip bening kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 gram, seperangkat alat hisap (bong) dari botol air mineral merk grand berisikan cairan bening, tiga batang pipet plastik dan dua korek api gas.

Kini kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Polres Way Kanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Tersangka dapat dikenai dengan pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun paling lama 12 tahun. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuadi)