Auto2000 Perkenalkan Mobil Baru New Agya di MBK Lampung, Harga Rp 153 Juta sampai Rp 178 Juta

Auto2000 selaku dealer resmi mobil Toyota di Lampung resmi memperkenalkan New Agya ke masyarakat Lampung di Hall Mal Boemi Kedaton, Jumat 20 Maret 2020. Kepala Cabang Auto2000 Raden Intan, Royke Tanralili, mengatakan, New Agya tersedia tipe terendah 1000cc hingga tipe tertinggi 1200cc G AT TRD. Harga on the road (OTR) Lampung Rp 153,550 sampai Rp 178,550 juta