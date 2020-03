Gudang Movie, Download Film The Dude in Me Subtitle Bahasa Indonesia (Sub Indo)

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Yuk simak, cara unduh atau download film The Dude in Me dengan terjemahan atau subtitle bahasa Indonesia (sub Indo), dalam film Korea terpopuler.

Simak juga streaming The Dude in Me di HP atau ponsel.

Bagaimana sinopsis The Dude in Me?

Film Korea Selatan, The Dude in Me telah tayang di bioskop pada 13 Februari 2019.

Film The Dude in Me dibintangi oleh Jinyoung yang merupakan member boygroup B1A4.

Film bergenre komedi fantasi ini disutradarai oleh Kang Hyo Jin.

Kang Hyo Jin pernah menyutradarai beberapa film terkenal, seperti The Backstreet (2018), The Rule of Violence (2016), dan Wonderful Nightmare (2015).

Dalam sinopsis The Dude in Me, film ini bercerita tentang seorang siswa SMA bernama Kim Dong Hyun.

Ia tiba-tiba jatuh dari atap sekolah.

Tubuhnya menimpa seorang gangster bernama Pan Soo yang kebetulan lewat.