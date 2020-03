New Agya Usung Tagline 'Start to Never STop', Fitur Ini Bikin New Agya Jadi Pilihan Generasi Muda

Mobil baru dari Toyota, New Agya, diperkenalkan oleh dealer resmi mobil Toyota, Auto2000 di Hall Mal Boemi Kedaton, Kota Bandar Lampung, Jumat 20 Maret 2020. New Agya tersedia tipe terendah 1000cc hingga tipe tertinggi 1200cc G AT TRD. Harga on the road (OTR) Lampung Rp 153,550 sampai Rp 178,550 juta.

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG - Mobil baru dari Toyota, New Agya, diperkenalkan oleh dealer resmi mobil Toyota, Auto2000 di Hall Mal Boemi Kedaton, Kota Bandar Lampung, Jumat 20 Maret 2020.

New Agya tersedia tipe terendah 1000cc hingga tipe tertinggi 1200cc G AT TRD. Harga on the road (OTR) Lampung Rp 153,550 sampai Rp 178,550 juta.

Kepala Cabang Auto2000 Raden Intan, Royke Tanralili, mengungkapkan, New Agya tampil sebagai sporty compact car dan dilengkapi dengan advance features yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan saat ini.

Sejalan dengan semangat tagline baru yaitu "Start to Never Stop", New Agya makin memperkuat posisinya sebagai mobil pertama pilihan generasi muda di Indonesia.

Vice President Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Henry Tanoto, mengungkapkan, Toyota Agya merupakan produk penting bagi Toyota.

Sejak 2013, Agya menjadi bukti komitmen Toyota untuk senantiasa memberikan lebih banyak pilihan solusi mobilitas kepada pelanggan.

"Kami bersyukur hingga kini Agya mampu terus menjawab kebutuhan mobilitas konsumen yang mayoritas adalah anak muda modern," kata Henry.

"Kami harapkan kehadiran New Agya yang tampil makin sporty dan dilengkapi dengan advance features ini dapat makin menguatkan perannya sebagai mobil pertama pelanggan di Indonesia," ujar Henry.

Tampilan sporty dan aggressive New Agya diwujudkan melalui desain eksterior anyar yang didukung oleh kehadiran fitur-fitur terbaru.

Perubahan eksterior terlihat dari new front bumper and grille design with black chrome element, new black point for LED headlamp.