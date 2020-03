VIDEO Afgan dan Tiga Keponakannya Ajak Orang-orang Cuci Tangan yang Benar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Video YouTube penyanyi Afgansyah Reza mengunggah video momen kebersamaannya dengan para keponakannya di akun Instagram-nya, Selasa (17/3/2020).

Dalam video tersebut, Afgan bersama tiga keponakannya mencoba menunjukkan cara mencuci tangan yang baik dan benar.

"Halo guys, sekarang kami mau cuci tangan, mana coba cuci tangan yang benar," ucap Afgan dalam video itu.

"Ini sabun...," timpal ketiga ponakan Afgan dengan lugu.

Lalu Afgan dan ketiga ponakannya pun lekas mengusap tangannya dengan sabun.

Afgan dengan sabar menunjukkan tahap demi tahap cara mencuci tangan yang baik kepada mereka.

"Jangan lupa sela-selanya," ucap Afgan.

Ketiga keponakan Afgan juga tak kalah antusias mencuci tangan mereka.

"This is my kuku," sahut salah satu dari mereka dengan gemasnya.

"Ya kalau sudah selesai baru dicuci," ucap ketiga keponakan Afgan tersebut sembari membilas tangan dengan air.

Aksi Afgan bersama para ponakannya menuai reaksi positif dari warganet.

Sesama rekan artis ikut mengomentari unggahan pelantun "Sadis" tersebut.

"Duh Gannn, lucu lucu amat sih ya ampun, cantik cantik semuanya," tulis Meisya Siregar di kolom komentar.

"Pintar... sayang-sayangku," tulis Rossa.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Videografer Tribunlampung.co.id/Wahyu Iskandar