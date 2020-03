3 Pemain Portsmouth Positif Corona, Mark Catlin: Sepak Bola Tidak Kebal Terhadap Virus Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Salah satu klub yang tampil di kasta ketiga Liga Inggris (League One), Portsmouth, mengonfirmasi bahwa tiga pemainnya dinyatakan positif mengidap virus corona.

Ketiga pemain yang dimaksud ialah James Bolton, Andy Cannon dan Sean Raggett. Kabar tersebut diketahui lewat laman resmi Portsmouth pada Sabtu (21/3/2020) sore WIB.

Dalam pernyataan resminya, pihak menajemen klub memastikan bahwa ketiga pemain yang dinyatakan positif Covid-19 sedang mengasingkan diri sesuai dengan arahan pemerintah setempat. ???? #Pompey can confirm that three players have tested positive for coronavirus ??https://t.co/PyTzi5sSFa — Portsmouth FC (@Pompey) March 21, 2020

"Setelah menerima kabar ini, saya segera berbicara dengan Kenny Jackett (pelatih) dan kepala fisioterapi, Bobby Basic. Kemudian, saya dan Kenny berbicara dengan ketiga pemain," ucap Kepala Eksekutif Portsmouth, Mark Catlin, dikutip dari laman resmi klub. "Sepak bola tidak kebal terhadap virus ini," tutur dia menambahkan.

Mengenai kabar terkini ketiga pemain tersebut, Mark mengatakan bahwa mereka berada dalam keadaan baik. "Ketiga pemain itu dalam keadaan baik, bersemangat, dan tenang," ujarnya.

• Daftar Pesepakbola Dunia Terjangkit Virus Corona, Liga Italia hingga Liga Inggris

• Jumlah Pasien Positif Virus Corona Bertambah Jadi 450 Orang, 38 Meninggal Dunia

• Berebut dengan Barcelona, Liverpool Siap Rogoh Rp 947 Miliar Buru Striker RB Leipzig Timo Werner

"Menunjukkan gejala ringan bahkan hampir tidak ada. Kami berharap dapat mengatasinya secepat mungkin," tutur Mark menegaskan.

Tidak berhenti di situ, dia turut mengimbau masyarakat luas untuk menerapkan pedoman yang dianjurkan pemerintah terkait antisipasi penyebaran virus corona.

"Sekali lagi, kami mendesak semua orang untuk mengikuti pedoman pemerintah saat ini," tegasnya.

Sebelum seluruh kompetisi sepak bola profesional di Inggris mengalami penangguhan, Portsmouth berada di peringkat keempat klasemen League One.

Skuad asuhan Kenny Jackett itu telah mengoleksi 60 poin dari 35 laga. Mereka menorehkan 17 kemenangan, sembilan seri, dan sembilan kekalahan (Artikel ini telah tayang di Kompas.com)