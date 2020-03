BCL Akhirnya Bisa Wujudkan Rencana Ashraf Sinclair 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar terbaru datang dari istri mendiang Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari (BCL).

BCL diketahui meluncurkan produk hijab berupa pashmina yang dijual secara online melalui akun Instagram @rumahbcl.

Pashmina yang dijual BCL memiliki 19 pilihan warna, mulai dari warna lembut hingga bold.

Dilansir dari Tribun Jakarta, BCL tampak melibatkan ibunya, Emmy Syarif, untuk dijadikan model produknya tersebut.

Selain melibatkan ibunya, BCL juga mendapatkan dukungan dari ibu mertuanya, Khadijah Sinclair.

• Curhatan Sedih BCL di Hari Ulang Tahun ke-37 Tanpa Ashraf Sinclair

• Gudang Movie, Download Film Danur 2: Maddah, Nonton Film Prilly Latuconsina

• Download Lagu Rela Demi Cinta Happy Asmara, Video Klip Happy Asmara

Lewat akun Instagramnya, Khadijah Sinclair terlihat membagikan beberapa koleksi pashmina miliknya.

"#rumahbcl #koleksiUmi #hijabwithlove," tulis Khadijah Sinclair dilansir pada Sabtu (21/3/2020).

Khadijah Sinclair lalu membeberkan mengenai awal mula ide bisnis hijab BCL tercetus.

Ide bisnis tersebut rupanya telah muncul sejak Ashraf Sinclair masih hidup.

(https://www.instagram.com/dida_sinclair/ Unggahan ibu mertua BCL

Namun sayangnya, bisnis baru terwujud setelah Ashraf Sinclair meninggal dunia.

"Alhamdulillah Pashmina by BCL ide bermula sebelum Alm Ashraf meninggal kami. Alhamdulillah this idea has become a reality," tulis @dida_sinclair.

Khadijah Sinclair mengaku akan terus mendukung bisnis menantunya.

"Alhamdulillah Alm Ashraf has left 3 strong principles for the Sinclairs to carry on, that is to be; Happy; Grateful; and Success in life," tandasnya.