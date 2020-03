Dua Mahasiswa IIB Darmajaya Kembali Raih Nilai Sempurna Penelitian di Taiwan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Mahasiswa Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya berhasil menyelesaikan research projectnya di Taiwan selama satu semester.

Kedua mahasiswa tersebut, Hilmansyah Amin dan Merlina, telah mengikuti Program Joint Research di Cheng Shiu University, Taiwan.

Mahasiswa program studi manajemen dan akuntansi S1 ini juga berhasil meraih nilai sempurna dengan A terhadap penelitiannya.

Hilmansyah Amin mengangkat judul penelitian "Analysis Behavior of Financial Technology Users in Taiwan and Indonesia" dan penelitian Merlina berjudul "Financial Analysis with Liquidity and Profitability Ratios of Pertamina and China Petroleum Corporation from 2013 to 2018".

Keduanya menyelesaikan skripsi dengan bimbingan Prof. You Lin, Ph.D. selaku dosen dari Cheng Shiu University.

Hilmansyah Amin mengaku senang bisa mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan penelitian di negeri orang.

"Alhamdulillah mendapatkan nilai A. Selama penelitian juga dibantu banget sama Profesor disana dan literaturnya juga sangat lengkap di perpustakaan kampus," ungkapnya.

Hal senada juga dikatakan Merlina yang mengaku tidak mengalami kesulitan meskipun di Taiwan menggunakan bahasa Mandarin.

"Profesor membimbing kami dan juga sangat membantu karena menggunakan bahasa Inggris. Alhamdulillah saya juga mendapatkan nilai A," ucapnya.

Sementara, Wakil Rektor IV IIB Darmajaya, Prof. Dr. Ir. RA Bustomi Rosadi, M.S., mengatakan kedua mahasiswa mengikuti program International Office dengan penelitian di Cheng Shiu University, Taiwan.

"Program International Office memberikan kesempatan kepada mahasiswa Darmajaya untuk mendapatkan pengalaman internasional di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0," ungkapnya.

Kampus, lanjut Prof Bustomi, memberikan kesempatan kepada siapapun mahasiswa yang ingin menimba ilmu di universitas terkemuka di Asia dan Eropa.

"Hal ini dilakukan untuk menciptakan lulusan Darmajaya yang memiliki nilai plus tidak hanya skill dari dalam negeri tetapi juga wawasan internasional," tutupnya.

Sebelumnya, dua mahasiswa IIB Darmajaya Riko Nopriansyah dan Nezia Irecha Andi Putri juga berhasil menyelesaikan skripsinya di negeri jiran.

Kedua mahasiswa program studi manajemen ini juga mendapatkan nilai sempurna A dalam penelitian yang dilakukannya di Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM). (*)