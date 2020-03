VIDEO Musisi Legendaris Kenny Rogers Meninggal Dunia di Usia 81 Tahun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, NEW YORK - Video YouTube musisi legendaris dunia Kenny Rogers meninggal dunia pada usia 81 tahun pada hari Jumat, 20 Maret 2020 di AS.

Kenny Rogers dikenal sebagai musisi yang banyak membawakan lagu-lagu country, Karir musiknya membentang hampir enam dekade.

Kenny Rogers meninggal Jumat malam di bawah perawatan rumah sakit dan dikelilingi oleh keluarga.

"Kenny Rogers meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada sejarah musik Amerika. Lagu-lagunya telah menyenangi para pecinta musik dan menyentuh kehidupan jutaan orang di seluruh dunia," kata sebuah pernyataan yang diposting Juru bicara Rogers, Keith Hagan dikutip CNN.

Rogers yang dikenal dengan suara serak nan khas pernah menerima banyak penghargaan dan namanya masuk Country Music Hall of Fame pada 2013.

Kenny Rogers memiliki 24 hit nomor satu di sepanjang karirnya, serta lebih dari 50 juta album terjual di Amerika Serikat (AS) saja.

Dia adalah pemenang Country Music Awards enam kali dan pemenang Grammy Award tiga kali.

"Country Music telah kehilangan Kenny Rogers yang hebat, yang selamanya meninggalkan bekas pada sejarah Country Music," kata Country Music Association dalam sebuah pernyataan.

"Keluarga dan teman-temannya ada dalam pikiran kita selama masa sulit ini."

Beberapa lagu hitsnya termasuk "Lady," "Lucille," "We've Got Tonight," "Islands In The Stream," and "Through the Years."

Lagunya di tahun 1978 "The Gambler" menginspirasi banyak film TV, dengan Rogers sebagai karakter utama.

