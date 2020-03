Jajaran TNI Polri Sinergi Imbau Warga Cegah Penyebaran Virus Corona di Way Kanan.

Dokumentasi Polres Way Kanan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BLAMBANGAN UMPU - Personil Jajaran Polres Way Kanan bersenergi dengan Kodim 0427/Way Kanan dan Dinas Kesehatan Way Kanan berkeliling menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 di Kabupaten Way Kanan, Selasa (24/3/2020).

Dalam imbauan yang menyasar di tempat keramaian, dengan menggunakan kendaraan pengeras suara, meminta kepada seluruh warga agar tidak panik dan tetap waspada terhadap virus corona, menjaga prilaku hidup bersih dan sehat, tidak mudah terprovokasi berita hoax.

Kemudian, tinggal di dalam rumah hindari keramaian, lakukan olah raga rutin, cuci tangan secara teratur setiap beraktifitas dengan banyak sabun menggunakan air yang mengalir.

"Selanjutnya gunakan masker jika sedang batuk/pilek, rajin berjemur di bawah sinar matahari pagi, apabila ditemukan keluhan dengan gejala mirip corona, terutama deman, batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak napas segera ke fasilitas kesehatan terdekat,” urai petugas yang berikan sosialiasi, Selasa (24/3/2020).

• Ada 686 Kasus Corona di Indonesia, 30 Sembuh, dan 55 Pasien Meninggal

• Satu PDP Corona di RSUD Bob Bazar Kalianda Kondisinya Tetap Stabil

• Dampak Corona, Gula Pasir di Lambar Langka dan Mahal Tembus Rp 20 Ribu per Kg

Kapolres Way Kanan AKBP Binsar Manurung mengatakan, tujuan kegiatan tersebut guna memberikan imbauan kepada masyarakat agar bekerja sama untuk sama-sama mencegah virus corona yang semakin menyebar luas.

"Tetap selalu berikhtiar dan berdoa agar kita selalu diberikan kekuatan dalam upaya mengantisipasi ujian wabah virus corona atau Covid-19," jelas Binsar.

Binsar juga mengimbau kepada seluruh masyarakat dapat mengikuti seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia dalam memerangi penyebaran virus corona.

"Misalnya dengan menerapkan social distancing dalam aktivitas sehari-hari sampai situasi membaik," tandasnya. (Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi)