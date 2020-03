Download Lagu MP3 Red Velvet Full Album, 20 Lagu Nonstop Video YouTube

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Bagi para penggemar dan fans Red Velvet, berikut cara unduh lagu atau download lagu MP3 Red Velvet Full Album, dalam gudang lagu terpopuler 2020.

Red Velvet merupakan sebuah grup musik girl band asal Korea Selatan bentuk S.M. Entertainment pada 2014.

Red Velvet memulai debutnya di dunia musik, dengan merilis single berjudul "Happiness" pada 1 Agustus 2014.

Kemudian dilanjutkan dengan meluncrukan single digital kedua berjudul Be Natural".

Saat ini, beranggotakan lima orang personel yaitu Irene, Seulgi, Wendy, Joy dan Yeri.

Sementara untuk album perdana, Red Velvet pertama kai meluncrukan mini album berjudul “Ice Cream Cake di tahun 2015.

Adapun sejumlah album mereka hingga saat ini seperti The Red (2015), The Velvet (2016), Russian Roulette (2016), Rookie (2017) dan The Red Summer 2017 dan Perfect Velvet (2017).

